Специалитсы заранее приступили к строительству подъездов и подходов к транспортному хабу. Обустраиваются также парковки, новые остановки, безопасные переходы и другие объекты.

Специалитсы заранее приступили к строительству подъездов и подходов к транспортному хабу. Обустраиваются также парковки, новые остановки, безопасные переходы и другие объекты.Власти российской столицы прикладывают огромные усилия для развитиятранспортной системы города. Сегодня все районы Москвы связаны разветвленнойсетью узких улочек и широкий магистралей. За счет строительства и ремонта дорогспециалисты ускоряют транспортный поток, обеспечивая безопасность какводителей, так и пассажиров.Сегодня в Москве на базе Рижского вокзала и станции МЦД-2 "Рижская"создан один из крупнейших транспортно-пересадочных узлов. В скором времени ТПУобъединит Калужско-Рижскую и Большую кольцевую линии метро, а также триМосковских центральных диаметра: МЦД-2, МЦД-3 и МЦД-4.Разумеется, специалисты комплекса городского хозяйства заранееприступили к строительству подъездов и подходов к крупному транспортному хабу.Обустраиваются также парковки, новые остановки, безопасные переходы и другиеобъекты.Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунальногохозяйства и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, новый проект позволитсделать более комфортными существующие, а также обустроить альтернативныемаршруты в районе ТПУ "Рижская" и одноименной строящейся станции БКЛ."Выполним необходимые изменения конфигурации улиц для организацииновых маршрутов общественного транспорта, сделаем удобный подъезд к Рижскомувокзалу для такси", – отметил Петр Бирюков.Первый этап работ затронет участки на Большой Переяславской улице, во2-м Крестовском переулке, на съезде из Водопроводного переулка у Новорижскойэстакады Третьего транспортного кольца. Там выставлены ограждения с сигнальнымилампами, а также размещены информационные баннеры для обеспечения безопасностипешеходов и водителей.Заместитель главы столичного региона добавил, что в ходе благоустройстваспециалисты уберут под землю воздушные кабельные линии, приведут в порядок ирасширят тротуары, а также обустроят новые. Общая площадь пешеходной зоны витоге составит почти 15 тысяч квадратных метров. Основные работы планируетсязавершить в 2023 году."Заменим асфальт на парковках и проезжей части, установим более 80фонарей со светодиодными светильниками, пешеходные переходы оборудуем опорамиконтрастного освещения, поставим три новых светофора и два реконструируем,сделаем островки безопасности", – добавил чиновник.