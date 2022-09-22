Специалитсы заранее приступили к строительству подъездов и подходов к транспортному хабу. Обустраиваются также парковки, новые остановки, безопасные переходы и другие объекты.
Специалитсы заранее приступили к строительству подъездов и подходов к транспортному хабу. Обустраиваются также парковки, новые остановки, безопасные переходы и другие объекты.
Власти российской столицы прикладывают огромные усилия для развития
транспортной системы города. Сегодня все районы Москвы связаны разветвленной
сетью узких улочек и широкий магистралей. За счет строительства и ремонта дорог
специалисты ускоряют транспортный поток, обеспечивая безопасность как
водителей, так и пассажиров.
Сегодня в Москве на базе Рижского вокзала и станции МЦД-2 "Рижская"
создан один из крупнейших транспортно-пересадочных узлов. В скором времени ТПУ
объединит Калужско-Рижскую и Большую кольцевую линии метро, а также три
Московских центральных диаметра: МЦД-2, МЦД-3 и МЦД-4.
Разумеется, специалисты комплекса городского хозяйства заранее
приступили к строительству подъездов и подходов к крупному транспортному хабу.
Обустраиваются также парковки, новые остановки, безопасные переходы и другие
объекты.
Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, новый проект позволит
сделать более комфортными существующие, а также обустроить альтернативные
маршруты в районе ТПУ "Рижская" и одноименной строящейся станции БКЛ.
"Выполним необходимые изменения конфигурации улиц для организации
новых маршрутов общественного транспорта, сделаем удобный подъезд к Рижскому
вокзалу для такси", – отметил Петр Бирюков.
Первый этап работ затронет участки на Большой Переяславской улице, во
2-м Крестовском переулке, на съезде из Водопроводного переулка у Новорижской
эстакады Третьего транспортного кольца. Там выставлены ограждения с сигнальными
лампами, а также размещены информационные баннеры для обеспечения безопасности
пешеходов и водителей.
Заместитель главы столичного региона добавил, что в ходе благоустройства
специалисты уберут под землю воздушные кабельные линии, приведут в порядок и
расширят тротуары, а также обустроят новые. Общая площадь пешеходной зоны в
итоге составит почти 15 тысяч квадратных метров. Основные работы планируется
завершить в 2023 году.
"Заменим асфальт на парковках и проезжей части, установим более 80
фонарей со светодиодными светильниками, пешеходные переходы оборудуем опорами
контрастного освещения, поставим три новых светофора и два реконструируем,
сделаем островки безопасности", – добавил чиновник.