Лидерство осталось за Москва-Сити.

Лидерство осталось за "Москва-Сити".В последние годы в Москве сокращается площадь приобретаемого жилья. Покупатели оптимизируют бюджеты и все реже соглашаются тратить деньги на лишние "квадраты". Поэтому список самых больших лотов в продаже остается практически неизменным годами. Традиционно первое место занимают предложения в деловом центре "Москва-Сити".Самый большой лот площадью 2,5 тыс. «квадратов» выставлен на продажу в одной из высоток проекта "". Стоимость кв. м составляет 1 млн рублей. Общая стоимость апартамента, занимающего пространство с 95-го по девяносто седьмой этажи, – 2,5 млрд рублей.На втором месте оказался апартамент в 2,4 тыс. кв. м в премиальном комплексе в Замоскворечье. Покупателю гарантируются виды на Кремль и "Зарядье" из окон. Стоимость лота со своей винной комнатой, цветочной оранжереей и сразу десятью парковочными местами – 1,6 млрд рублей.Третье место досталось пентхаусу площадью более 2 тыс. кв. м в комплексе "" на улице Мосфильмовская в Раменках. Более половины площади занимают террасы, а высота потолков в некоторых комнатах достигает восьми метров. Стоимость двухуровневой квартиры – более 1 млрд рублей.