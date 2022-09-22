Слухи о второй беременности Ксении Собчак не смолкают уже несколько лет.
Слухи о второй беременности Ксении Собчак не смолкают уже несколько лет.
Возможная беременность
Ксении Собчак вторым ребенком вызывает сильный интерес со стороны публики. Неудивительно,
ведь до недавнего времени Ксения была настоящей чайлдфри, а дети вызывали у нее
жуткое раздражение. Сейчас же журналисты и поклонники выглядывают округлившийся
живот во время каждого звездного выхода Собчак.
Кажется,
единственным недовольным шумом вокруг Собчак стал Константин Богомолов — нынешний
муж ведущей. Об этом рассуждает шоумен и человек из мира шоубиза Рустам
Солнцев. По его мнению, режиссер не похож на будущего отца, а выражение его
лица отражает реакцию на громкие заголовки. Новость о возможной беременности
Ксении Собчак, по всей видимости, вызвала у Богомолова отвращение.
"Константин
Богомолов не выглядит как мужчина, который поджидает ребенка от любимой
женщины. Константин, скорее, похож на человека, который положил что-то кислое
себе в рот. И ему от этого неудобно. Я про выражение лица", — подметил Солнцев.
Пара режиссера и
светской леди вместе уже три года. Вместе они воспитывают сына Ксении Собчак от
первого брака — Платона. Рустам Солнцев признается, что верит слухам о скором
пополнении в семье Богомолова.