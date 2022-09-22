Слухи о второй беременности Ксении Собчак не смолкают уже несколько лет.

Слухи о второй беременности Ксении Собчак не смолкают уже несколько лет.Возможная беременностьКсении Собчак вторым ребенком вызывает сильный интерес со стороны публики. Неудивительно,ведь до недавнего времени Ксения была настоящей чайлдфри, а дети вызывали у неежуткое раздражение. Сейчас же журналисты и поклонники выглядывают округлившийсяживот во время каждого звездного выхода Собчак.Кажется,единственным недовольным шумом вокруг Собчак стал Константин Богомолов — нынешниймуж ведущей. Об этом рассуждает шоумен и человек из мира шоубиза РустамСолнцев. По его мнению, режиссер не похож на будущего отца, а выражение еголица отражает реакцию на громкие заголовки. Новость о возможной беременностиКсении Собчак, по всей видимости, вызвала у Богомолова отвращение."КонстантинБогомолов не выглядит как мужчина, который поджидает ребенка от любимойженщины. Константин, скорее, похож на человека, который положил что-то кислоесебе в рот. И ему от этого неудобно. Я про выражение лица", — подметил Солнцев.Пара режиссера исветской леди вместе уже три года. Вместе они воспитывают сына Ксении Собчак отпервого брака — Платона. Рустам Солнцев признается, что верит слухам о скоромпополнении в семье Богомолова.