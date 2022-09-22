На стенах и балконе станции смонтированы художественные композиции, которые изображают фотографии и плакаты 1940–1950-х годов.
На стенах и балконе станции смонтированы художественные композиции, которые изображают фотографии и плакаты 1940–1950-х годов.
Семимильными шагами в Москве идет строительство новых станций метро.
Сегодня подземка, состоящая из разветвленной сети станций, тоннелей и депо,
является главной транспортной артерией многомиллионного города, обеспечивающей
доступность всех районов города за счет комфортабельных и безопасных поездов.
Строительство Большой кольцевой линии является одним из самых масштабных
проектов в истории российской столицы. Полностью замкнуть БКЛ специалисты
намерены к концу текущего года. Она протянется на 70 километров и будет
включать в себя 31 станцию, а также три электродепо.
Одним из новых остановочных пунктов на БКЛ станет станция
"Сокольники", расположенная на северо-восточном участке. Очень
символично, что ее оформление посвящено труду метростроителей. Отделочные
работы, к слову, уже завершены.
Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной
политики и строительства Андрей Бочкарев. По его словам, на новой станции
завершена архитектурная отделка платформы и второго вестибюля.
"Отделка платформенного участка станции “Сокольники” БКЛ полностью
выполнена. На стенах и балконе смонтированы художественные композиции, которые
изображают фотографии и плакаты 1940–1950-х годов, недавно были полностью
установлены панели потолка, образующие панно в виде исторической схемы
метро", – отметил чиновник.
Потолки смонтированы во втором вестибюле, через него пассажиру получат
доступ к Песочному переулку и парку "Сокольники". Также в помещении
выполнена укладка стен и пола. Специалисты использовали для работы мрамор и
гранит. Облицовка первого вестибюля тоже подходит к концу – общий дизайн будет
представлен в черных и серых тонах.
Попасть в первый вестибюль пассажиры смогут с Русаковской улицы, а
оттуда можно делать пересадку на Сокольническую линию метро. Кстати, в зоне сопряжения
первого вестибюля станции БКЛ с вестибюлем "Сокольников" красной
ветки также ведутся архитектурно-отделочные работы.
Оттуда будет осуществляться пересадка с радиальной на Большую кольцевую
линию. Кроме того, специалисты проверяют рабу эскалаторов, а в вестибюлях и
зоне пересадок монтируют инженерные системы.