На стенах и балконе станции смонтированы художественные композиции, которые изображают фотографии и плакаты 1940–1950-х годов.

На стенах и балконе станции смонтированы художественные композиции, которые изображают фотографии и плакаты 1940–1950-х годов.Семимильными шагами в Москве идет строительство новых станций метро.Сегодня подземка, состоящая из разветвленной сети станций, тоннелей и депо,является главной транспортной артерией многомиллионного города, обеспечивающейдоступность всех районов города за счет комфортабельных и безопасных поездов.Строительство Большой кольцевой линии является одним из самых масштабныхпроектов в истории российской столицы. Полностью замкнуть БКЛ специалистынамерены к концу текущего года. Она протянется на 70 километров и будетвключать в себя 31 станцию, а также три электродепо.Одним из новых остановочных пунктов на БКЛ станет станция"Сокольники", расположенная на северо-восточном участке. Оченьсимволично, что ее оформление посвящено труду метростроителей. Отделочныеработы, к слову, уже завершены.Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительнойполитики и строительства Андрей Бочкарев. По его словам, на новой станциизавершена архитектурная отделка платформы и второго вестибюля."Отделка платформенного участка станции “Сокольники” БКЛ полностьювыполнена. На стенах и балконе смонтированы художественные композиции, которыеизображают фотографии и плакаты 1940–1950-х годов, недавно были полностьюустановлены панели потолка, образующие панно в виде исторической схемыметро", – отметил чиновник.Потолки смонтированы во втором вестибюле, через него пассажиру получатдоступ к Песочному переулку и парку "Сокольники". Также в помещениивыполнена укладка стен и пола. Специалисты использовали для работы мрамор игранит. Облицовка первого вестибюля тоже подходит к концу – общий дизайн будетпредставлен в черных и серых тонах.Попасть в первый вестибюль пассажиры смогут с Русаковской улицы, аоттуда можно делать пересадку на Сокольническую линию метро. Кстати, в зоне сопряженияпервого вестибюля станции БКЛ с вестибюлем "Сокольников" краснойветки также ведутся архитектурно-отделочные работы.Оттуда будет осуществляться пересадка с радиальной на Большую кольцевуюлинию. Кроме того, специалисты проверяют рабу эскалаторов, а в вестибюлях изоне пересадок монтируют инженерные системы.