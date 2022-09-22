Прокуратурой Вязниковского района установлено, что многоквартирный дом на Краснофлотском проезде, 2...

Прокуратурой Вязниковского района установлено, что многоквартирный дом на Краснофлотском проезде, 2 признан аварийным и подлежащим сносу.В 2021 году дом был полностью расселен, но не снесен. В настоящее время строение находится в полуразрушенном состоянии и не используется по назначению. Также не приняты меры, препятствующие несанкционированному доступу посторонних лиц в здание. Аварийный дом не огорожен, не имеет знаков, предупреждающих об опасности. В нем собираются бездомные и подростки.По результатам проверки прокурором в Вязниковский городской суд было направлено исковое заявление, сообщила пресс-служба облпрокуратуры. По решению суда администрация района обязана осуществить снос аварийного дома и привести земельный участок в надлежащее состояние.Исполнение решения контролируется межрайонной прокуратурой.Фото https://www.pxfuel.com/