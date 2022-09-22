По вопросам участия можно звонить по номерам: 8-800-200-00-20, 8 - (4922) 52-37-02 (с 9 до 17 часов).

Опубликован график голосования на референдумах. Во Владимирской области переселенцы по вопросу вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.С 23 по 26 сентября выездное голосование состоится:23 сентября — в Гусь-Хрустальном, Судогодском, Муромском, Меленковском, Вязниковском, Гороховецком, Селивановском районах и в Муроме;24 сентября — в Киржачском, Кольчугинском, Александровском районах и в Коврове;25 сентября — во Владимире, Суздальском, Юрьев-Польском, Петушинском, Собинском районах;26 сентября — в Камешковском районе.27 сентября откроют четыре УИКа в ГДК на улице Горького.Владимирский избирком окажет содействие коллегам из перечисленных территорий. Ведомство выделит стационарные и переносные ящики, кабины и настольные ширмы, а также сейф-пакеты.По вопросам участия можно звонить по номерам: 8-800-200-00-20, 8 - (4922) 52-37-02 (с 9 до 17 часов).