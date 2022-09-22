По вопросам участия в референдумах о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской...

По вопросам участия в референдумах о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации можно обратиться в колл-центр зарубежных избирательных комиссий по референдуму.Телефон 8-800-200-00-20 (для находящихся на территории России жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей), сообщил ТГ ЦИК России.Напомним, что избирательная комиссия Владимирской области в рамках своих полномочий и международных договоренностей ЦИК России окажет содействие избирательным комиссиям этих республик и областей в организации участков для голосования их граждан на территории региона.Содействие будет оказано в части предоставления помещений для голосования, технологического оборудования, включая стационарные и переносные ящики, кабины и настольные ширмы для голосования и сейф-пакеты для обеспечения сохранности избирательной документации.Во Владимирской области для жителей Луганской и Донецкой Народных Республик и Херсонской и Запорожской областей будут работать четыре участка для голосования.Фото ТГ ЦИК России.