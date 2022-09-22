Более 200 поликлиник Москвы, реконструированных по новому стандарту, оснастят бесплатным Wi-Fi. К высокоскоростному интернету подключили уже 60 медучреждений.

Более 200 поликлиник Москвы, реконструированных по новому стандарту, оснастят бесплатным Wi-Fi. К высокоскоростному интернету подключили уже 60 медучреждений.Бесплатный Wi-Fi появится как в отремонтированных, так и строящихся поликлиниках. Это улучшит качество связи, сделает пребывание там более комфортным, отметил заместитель руководителя столичного Департамента здравоохранения Илья Тыров."Что важно, он также позволяет всегда иметь доступ ко всем цифровым возможностям московских поликлиник: электронной медкарте, электронным рецептам, чат-боту, сервису записи на прием и других", – подчеркнул он.К высокоскоростному интернету подключили уже более 60 реконструированных поликлиник. Они обслуживают 1,3 миллиона москвичей.Для подключения посетителю необходимо пройти идентификацию на платформе авторизации столичной сети Wi-Fi с помощью аккаунта на mos.ru или через СМС. После этого нужно нажать на кнопку "Войти в интернет".В столице реализуется программа капитального ремонта поликлиник. В текущем году в порядок приведут около 50 зданий медучреждений.Поликлиники переходят на работу по новому московскому стандарту. Организуются отдельные входы для детского и взрослого отделения, а также для пациентов с симптомами инфекционных заболеваний.Кабинеты врачей располагаются так, чтобы исключить возможность возникновения очередей. Посетители ожидают приема врача в комфортных помещениях с мягкими диванами, телевизорами, кондиционерами и кулерами с питьевой водой.