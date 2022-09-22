Как сообщает ГК «Автодор», на 169-ом км действующей федеральной трассы у Колокши установили временные знаки.

Во Владимирской области изменилась схема движения на съезде с М-7 на Южный обход Владимира. Корректировки связаны со строительством платного автобана М-12.Как сообщает ГК «Автодор», на 169-ом км действующей федеральной трассы у Колокши установили временные знаки. В ответ на пост госкомпании владимирцы пишут о необходимости заранее предупреждать о планируемых изменениях. Горожане просят устанавливать информационные щиты.Напомним, что в 33-ем регионе построено уже 118 из 218 км трассы М-12. До конца 2022 года движение запустят по 85 километрам.