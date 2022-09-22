Накануне вечером 21 сентября в районе 18:48 в службу МЧС поступило сообщение о пожаре частного дома...

Накануне вечером 21 сентября в районе 18:48 в службу МЧС поступило сообщение о пожаре частного дома в деревне Высоково Селивановского района.Как сообщили в пресс-службе МЧС по Владимирской области, на момент прибытия подразделений наблюдался дым из дома. Сотрудниками МЧС было сформировано 1 звено газодымозащитной службы для разведки очага и тушения пожара. Пожарные не допустили распространения огня и оперативно ликвидировали горение имущества и внутренней отделки на площади 10 кв. м. Погибших и пострадавших нет.К ликвидации пожара привлекалось 2 единицы техники, 7 человек личного состава.Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото пресс-службы МЧС по Владимирской области