22 сентября празднуют Поднесеньев день, он же называется Осенним равноденствием.
Этот день также...
22 сентября празднуют Поднесеньев день, он же называется Осенним равноденствием.
Этот день также связывали с рождением детей, поэтому 22 сентября проводили обряды и ритуалы для того, чтобы забеременеть и легко родить. Существовало поверье, что, если в этот день бездетная женщина испечет пирог и угостит им многодетную семью, то скоро сама станет матерью.
В этот день люди умывались утренней водой, чтобы к ним пришло благополучие и здоровье. Сны в Поднесеньев день подсказывали ответы на важные вопросы, поэтому к тому, что вы увидите ночью, нужно отнестись с большим вниманием.
Что нельзя делать в Поднесеньев день?
В этот день нельзя брать или давать деньги в долг, а также решать любые другие финансовые вопросы — это принесет несчастье.
Запрещено 22 сентября спать в кровати, на которую попадает лунный свет.
Нельзя переезжать.
Нельзя в этот день завидовать. Если это чувство постигнет человека — негативные мысли нужно срочно прогнать.
Народные приметы на 22 сентября:
Летают длинные паутинки — осень будет затяжной и ясной.
Комары появились или ещё не пропадали — зима окажется тёплой.
Неожиданно начался сильный листопад — зима окажется суровой.
Скворцы и дикие гуси ещё не улетели на юг — к тёплой и продолжительной осени.
Зайцы не начали линять — зима будет поздней.
Ива практически вся облетела — скоро наступят холода и выпадет первый снег.
На лиственнице иголки опали не полностью — зима будет снежной.
Ночью подморозило — перед сильным дождём.
Снег выпал — в следующем году будет плохой урожай.
Фото https://www.pxfuel.com/