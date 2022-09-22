22 сентября празднуют Поднесеньев день, он же называется Осенним равноденствием. Этот день также...

22 сентября празднуют Поднесеньев день, он же называется Осенним равноденствием.Этот день также связывали с рождением детей, поэтому 22 сентября проводили обряды и ритуалы для того, чтобы забеременеть и легко родить. Существовало поверье, что, если в этот день бездетная женщина испечет пирог и угостит им многодетную семью, то скоро сама станет матерью.В этот день люди умывались утренней водой, чтобы к ним пришло благополучие и здоровье. Сны в Поднесеньев день подсказывали ответы на важные вопросы, поэтому к тому, что вы увидите ночью, нужно отнестись с большим вниманием.Что нельзя делать в Поднесеньев день?В этот день нельзя брать или давать деньги в долг, а также решать любые другие финансовые вопросы — это принесет несчастье.Запрещено 22 сентября спать в кровати, на которую попадает лунный свет.Нельзя переезжать.Нельзя в этот день завидовать. Если это чувство постигнет человека — негативные мысли нужно срочно прогнать.Народные приметы на 22 сентября:Летают длинные паутинки — осень будет затяжной и ясной.Комары появились или ещё не пропадали — зима окажется тёплой.Неожиданно начался сильный листопад — зима окажется суровой.Скворцы и дикие гуси ещё не улетели на юг — к тёплой и продолжительной осени.Зайцы не начали линять — зима будет поздней.Ива практически вся облетела — скоро наступят холода и выпадет первый снег.На лиственнице иголки опали не полностью — зима будет снежной.Ночью подморозило — перед сильным дождём.Снег выпал — в следующем году будет плохой урожай.Фото https://www.pxfuel.com/