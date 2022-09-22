Энергетикам внесли представление. На руководителя Судогодской РЭС завели административное дело.

Прокуратура накажет виновных в массовых отключениях электричества в Судогодском районе. Ведомство проводит проверку.В 2022 году на сетях в Мичурино произошло 16 отключений продолжительностью 38 часов, в Коростелево, Улыбышево, Кадыево, Нижнец Занинке, Фрязино, Коняево, Верхней Занинке, Борисоглебе, Конюшино, Якушево, Малахово, Гридино - 27 перебоев со светом длиной в 88 часов.Прокуроры считают, что причинами стали ненадлежащее содержание электрооборудования и обрыв коммуникаций из-за падения деревьев.«Ростехнадзором выявлены факты скрутки проводов без применения соединительных зажимов, загнивания деревянных опор, выпадания из соединений крюков изоляторов, отсутствия вырубки в охранных зонах ЛЭП», - подчеркнули в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Энергетикам внесли представление. На руководителя Судогодской РЭС завели административное дело.Устранение нарушений находится на контроле региональной прокуратуры.