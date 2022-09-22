Жительница Струнино обвиняется в попытке убийства своего сожителя. Вечером 20 сентября между...

Жительница Струнино обвиняется в попытке убийства своего сожителя.Вечером 20 сентября между обвиняемой и её сожителем, во время распития спиртных напитков на почве ревности произошел словесный конфликт, в ходе которого фигурантка, в целях причинения смерти, нанесла потерпевшему несколько ударов ножом по телу.Однако, опомнившись, довести преступный умысел на лишение жизни не смогла, незамедлительно вызвав скорую помощь и полицию. Благодаря качественной и своевременно оказанной медицинской помощи жизнь молодого человека удалось спасти.Как сообщили в пресс-службе Следкома, в настоящее время решается вопрос об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу.Фото https://www.pxfuel.com/