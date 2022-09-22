Куда сходить в Подмосковье? Пора лицезреть искусство! Театр Русский балет представил афишу спектаклей.

Куда сходить в Подмосковье? Пора лицезреть искусство! Театр "Русский балет" представил афишу спектаклей.Жителям Московской области предлагают настоящую усладу для глаз и души — труппа театра "Русский балет" начинает гастроли по городам региона. Как передает , совсем скоро намерены показать несколько постановок. Афиша выглядит заманчиво.Выступления артистов назначены следующему графику:23.09 в 18 часов – "Чиполлино", Дом космонавтов Звездного городка;25.09 в 16 часов — "Сказочный мир балета", дворец культуры "Исток" во Фрязино30.09 в 18 часов – "Сказочный мир балета", дворец культуры "Радуга" в Краснозаводске;08.10 в 17 часов – "Привал кавалерии. Дивертисмент", дворец культуры города Жуковского;16.10 в 17 часов – "Лебединое озеро", театр "Город" в Долгопрудном."Русский балет" демонстрирует увлекательные спектакли как для детей, так и для взрослых. А для молодежи выгода особая: посетить театр можно по бесплатной Пушкинской карте.Приобщаться к искусству никогда не поздно. Все постановки из афиши зрителю покажут в удобное время суток — вечером. Театр "Русский балет" давно завоевал сердца публики. Согласно данным телеканала , билеты на спектакли раскупают как горячие пирожки.Интернет-издание транслирует информацию о высокой популярности представлений театра в последнее время. Основу репертуара составляет классика, в целом он достаточно разнообразен.