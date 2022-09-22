В городе Ковров произошел крупный пожар. 21 сентября ближе к 11 вечера на улице Бабушкина загорелся нежилой двухэтажный дом под номером 15. Полыхающая конструкция разваливалась на глазах, а

В городе Ковров произошел крупный пожар. 21 сентября ближе к 11 вечера на улице Бабушкина загорелся нежилой двухэтажный дом под номером 15. Полыхающая конструкция разваливалась на глазах, а пламя поднималось ввысь на несколько метров. Пожарная бригада, в свою очередь, без труда справилась с огнем. Он был потушен на площади 150 квадратных метров. По итогу крыша