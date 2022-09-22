Накануне около 23 часов в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре...

Накануне около 23 часов в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре неэксплуатируемого здания.По адресу улица Бабушкина, 15. незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.Судя по всему сигнал о горящей "заброшке" был сделан слишком поздно. К моменту прибытия пожарных здание уже горело по всей площади.Информация уточняется.Фото пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.