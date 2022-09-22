Площадь объятой пламенем территории превысила 150 квадратных метров.

В Коврове из-за неосторожного обращения с огнём В региональном МЧС прокомментировали пожар, который произошёл вечером 21 сентября.Сообщение о возгорании поступило в 22.47. Площадь объятой пламенем территории превысила 150 квадратных метров. Пожарные не дали огню распространиться на соседние строения и потушили возгорание.По предварительной версии дознавателей ведомства, причиной ЧП послужило неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц.