В Курганской области появилось много объявлений о продаже крупных участков земли под промышленные цели.

В Курганской области появилось много объявлений о продаже крупных участков земли под промышленные цели.В Курганской области люди меняют земельные участки на автомобили и строительные материалы. Такая картина наблюдается в Мишкинском районе. Владелец огромного участка готов получить взамен также сельхозтехнику."Продаются земельные участки, предназначенные для размещения придорожного бизнеса, станций техобслуживания, АЗС, общественно-деловой застройки", – говорится в тексте объявления.При этом владелец готов распродать землю частично. Речь идет в общей сложности о земельном участке в 56 гектаров стоимостью в 48 миллионов рублей.По словам автора текста, выставленный на продажу участок находится в привлекательном месте с точки зрения инфраструктуры. Он располагается в районе 163 километра федеральной трассы "Челябинск-Курган". Неподалеку находится населенный пункт Островное и районный центр Мишкино, сообщает .Также под Курганом недавно появилось много объявлений о продаже земли под строительство отелей и ресторанов. Цена такого участка составляет шесть миллионов рублей. Помимо этого, в Заозерном районе Кургана продается участок площадью более трех гектаров под постройку торгово-досугового комплекса. Цена земли составляет 14,2 миллиона рублей.