В Государственной Думе считают, что необходимо позаботиться о тех мобилизованных граждан, которые выплачивают ипотеку.

В Государственной Думе считают, что необходимо позаботиться о тех мобилизованных граждан, которые выплачивают ипотеку.21 сентября в России началась частичная мобилизация. Как заявил министр обороны Сергей Шойгу, в армию призовут свыше 300 тысяч резервистов. Вместе с тем у многих россиян, подлежащих к мобилизации, возник вопрос: как быть с ипотекой? На этот вопрос тут же ответили.Руководитель Saunin Law Practice Андрей Саунин заявил, что сейчас мобилизация не является основанием для снятия обязательств по ипотеке. По словам юриста адвокатского бюро Asterisk Степана Хантимирова, не будет и отсрочки от уплаты кредита, поскольку в законодательстве попросту нет таких норм.Кстати, накануне Центробанк России рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям давать кредитные каникулы мобилизованным россиянам, не начислять штрафы и пени по договорам и не предъявлять требования о досрочном исполнении кредитных обязательств.В Госдуме же предложили, чтобы государство взяло на себя обязательства по ежемесячным выплатам ипотечных и автокредитов мобилизованных россиян. Соответствующий законопроект будет внесен до конца этой недели, рассказал первый заместитель председателя Комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.