В Струнино 20 сентября местная жительница пыталась убить сожителя. Женщину взяли под стражу, СледКом завел уголовное дело за покушение на убийство. По версии следствия, вечером 20 сентября во

В Струнино 20 сентября местная жительница пыталась убить сожителя. Женщину взяли под стражу, СледКом завел уголовное дело за покушение на убийство. По версии следствия, вечером 20 сентября во время распития спиртного из-за ревности между мужчиной и женщиной произошел конфликт. Обвиняемая схватила нож и, пытаясь убить, несколько раз ударила им сожителя. Опомнившись, она не смогла добить