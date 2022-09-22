Решение в законную силу пока не вступило.

Суд отказал жителю Суздальского района, оспаривавшему призыв в армию. Мужчина посчитал незаконным решение военкомата о призыве на военную службу.Как рассказали в пресс-службе Владимирского областного суда, на заседании комиссии он получил две повестки на 23 мая для «контрольной явки» и на 25 мая для отправки в ВС РФ. Истец посчитал, что при определении категории годности нарушено его право на освобождение от призыва.На суде выяснилось, что парень не обращался за контрольным медицинским освидетельствованием. Следовательно, решение военкомата можно считать законным. Его категория годности подтверждена медицинскими справками из военкомата.В связи с этим суздальцу отказали в удовлетворении иска. Решение в законную силу пока не вступило.