В Вязниках завершилось расследование уголовного дела в отношении 25-летней сотрудницы...

В Вязниках завершилось расследование уголовного дела в отношении 25-летней сотрудницы финансово-кредитной организации. Женщину обвинили в присвоении.С конца мая по начало июня 2022 года обвиняемая, занимая должность специалиста по работе с клиентами, забирала деньги, полученные от клиентов в счет оплаты займов, а также средства, находившиеся в кассе компании и предназначенные для выдачи займов.Чтобы скрыть противоправную деятельность, фигурантка вносила соответствующие данные в бухгалтерскую документацию.Как сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области, в общей сложности обвиняемая присвоила более 75 000 рублей.Свою вину в содеянном она полностью признала.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото https://www.pxfuel.com/