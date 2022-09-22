В регионе продолжается дорожная перезагрузка. Масштабный ремонт стал возможен благодаря депутатам...

В регионе продолжается "дорожная перезагрузка". Масштабный ремонт стал возможен благодаря депутатам "Единой России".Вместо ям - новые дороги. Масштабные дорожные работы идут во многих муниципалитетах, в том числе в Вязниках. Это не ямочный ремонт, а восстановление полотна по всем стандартам. На эти цели Вязникам было выделено 29 миллионов рублей. Долгожданная дорога появилась и на улице Металлистов.Любовь Соколова, жительница г. Вязники:- Нам сделали шикарную дорогу! У нас асфальтировано практически у всех домов, асфальтирован тротуар и дорога. Две площадки у нас в микрорайоне: у 11-го дома и у 19-го - там вообще шикарные детские площадки.Масштабная "дорожная перезагрузка" стала возможной благодаря депутатам "Единой России". Глава региона Александр Авдеев поддержал политику фракции в региональном парламенте. Предложив увеличить финансирование. Итог - отремонтированные проезжие части, удобные подъезды к социальным учреждениям, новые тротуары.Игорь Зинин, глава администрации Вязниковского района:- В 2022 году исполняющий обязанности губернатора Владимирской области Авдеев Александр Александрович предложил увеличить финансирование. И сегодня мы видим на примере Вязниковского района, что дороги становятся лучше. Это не только наша инициатива, но и желание жителей.Восстановление дорог продолжится и в следующем году. Порядка полутора миллиардов рублей второй год направляют на дорожный ремонт местного значения. Об этом в рамках проекта "Народный бюджет" просили сами жители Владимирской области.Михаил Максюков, председатель комитета по бюджетной и налоговой политике Законодательного собрания области:- Народный бюджет - это электронное голосование, открытое электронное голосование в интернете за то, на какие нужды, в первую очередь, думают жители направить средства бюджета, показало, что на первом месте, в основном, были именно дороги.Не снижать темп дорожного финансирования. Такой будет рекомендация парламентариев от "Единой России" при формировании нового бюджета.Юрий Колодин "Вести-Владимир"