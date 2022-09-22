По проекту предусмотрены работу по обновлению фасада, восстановлению цоколя, а также замена дверей и окон. Кроме того, строители заменят кровлю и ее ограждение.

По проекту предусмотрены работу по обновлению фасада, восстановлению цоколя, а также замена дверей и окон. Кроме того, строители заменят кровлю и ее ограждение.Столичныевласти активно занимаются развитием спортивной сферы. Новыефизкультурно-оздоровительные комплексы, площадки для занятий физкультурой насвежем воздухе, бассейны, зоны для тренажеров и воркаута, футбольные поля,теннисные корты и спортивные залы открываются во всех районах города. Жителироссийской столицы из года в год получают доступную инфраструктуру ссовременным оборудованием.Надействующих объектах регулярно проводятся работы по обновлению. Качественнаясреда для занятий создается как для начинающих, так и для профессиональныхспортсменов. Так, капитальный ремонт ждет и спортивную школу олимпийскогорезерва "Рекорд" в Зеленограде.Специалистынамерены очистить и оштукатурить стены и перегородки, обновить потолки ифасады, а также восстановить цоколь. Подробнее о запланированных работахрассказала председатель городского комитета по ценовой политике в строительствеи государственной экспертизе проектов Анна Яковлева."Попроекту предусмотрены работу по обновлению фасада, восстановлению цоколя, атакже замена дверей и окон. Кроме того, строители заменят кровлю и ееограждение", — отметила глава Москомэкспертизы.Дляотделочных работ специалисты намерены использовать высококачественныематериалы. Они также заменят инженерные коммуникации: систему электроснабжения,хозяйственно-противопожарный водопровод, канализацию, систему отопления, атакже вентиляции и кондиционирования воздуха. В здании школы будет установленановая система охранной и пожарной сигнализацией.Важноотметить, что лишь за текущий год в российской столице было открыто 14 объектовспортивных объектов. Как ранее заявил глава города Сергей Собянин, доступностьспорта является одной из главных составляющих комфортной жизни москвичей.К слову,сегодня полноценными спортивными зонами снабжают и новые образовательныеучреждения. Так, недавно в Новой Москве открылась школа на 1325 мест. Ееученики будут заниматься физической культурой в большом спортивном зале ссовременным оборудованием. Зона площадью 1584 квадратных метра вмещает площадкидля детей разного возраста и трансформируемые трибуны. Уникальный зал подходитдля занятий 30 видами спорта и районных соревнований. Ранее об этом сообщали"".