По проекту предусмотрены работу по обновлению фасада, восстановлению цоколя, а также замена дверей и окон. Кроме того, строители заменят кровлю и ее ограждение.
По проекту предусмотрены работу по обновлению фасада, восстановлению цоколя, а также замена дверей и окон. Кроме того, строители заменят кровлю и ее ограждение.
Столичные
власти активно занимаются развитием спортивной сферы. Новые
физкультурно-оздоровительные комплексы, площадки для занятий физкультурой на
свежем воздухе, бассейны, зоны для тренажеров и воркаута, футбольные поля,
теннисные корты и спортивные залы открываются во всех районах города. Жители
российской столицы из года в год получают доступную инфраструктуру с
современным оборудованием.
На
действующих объектах регулярно проводятся работы по обновлению. Качественная
среда для занятий создается как для начинающих, так и для профессиональных
спортсменов. Так, капитальный ремонт ждет и спортивную школу олимпийского
резерва "Рекорд" в Зеленограде.
Специалисты
намерены очистить и оштукатурить стены и перегородки, обновить потолки и
фасады, а также восстановить цоколь. Подробнее о запланированных работах
рассказала председатель городского комитета по ценовой политике в строительстве
и государственной экспертизе проектов Анна Яковлева.
"По
проекту предусмотрены работу по обновлению фасада, восстановлению цоколя, а
также замена дверей и окон. Кроме того, строители заменят кровлю и ее
ограждение", — отметила глава Москомэкспертизы.
Для
отделочных работ специалисты намерены использовать высококачественные
материалы. Они также заменят инженерные коммуникации: систему электроснабжения,
хозяйственно-противопожарный водопровод, канализацию, систему отопления, а
также вентиляции и кондиционирования воздуха. В здании школы будет установлена
новая система охранной и пожарной сигнализацией.
Важно
отметить, что лишь за текущий год в российской столице было открыто 14 объектов
спортивных объектов. Как ранее заявил глава города Сергей Собянин, доступность
спорта является одной из главных составляющих комфортной жизни москвичей.
К слову,
сегодня полноценными спортивными зонами снабжают и новые образовательные
учреждения. Так, недавно в Новой Москве открылась школа на 1325 мест. Ее
ученики будут заниматься физической культурой в большом спортивном зале с
современным оборудованием. Зона площадью 1584 квадратных метра вмещает площадки
для детей разного возраста и трансформируемые трибуны. Уникальный зал подходит
для занятий 30 видами спорта и районных соревнований. Ранее об этом сообщали
"".