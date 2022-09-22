Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Старт мобилизации
Частичная мобилизация. Как в регионе...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Старт мобилизации
Частичная мобилизация. Как в регионе выполняют задачи, поставленные Президентом Владимиром Путиным?
- Пожарный мастер-класс
Дым настоящий, возгорание - условное. В областном музыкальном колледже спасатели МЧС провели масштабные учения.
- Школьные Вести
Погружение в профессию со школьной скамьи. Как учителю ОБЖ из Кольчугина удалось организовать для учеников телестудию?