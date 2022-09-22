Не пропустите в утреннем выпуске Вести-Владимир:
Помощь Донбассу
Возвращение медицинского и...
Не пропустите в утреннем выпуске "Вести-Владимир":
Помощь Донбассу
Возвращение медицинского и строительного "десанта". Итоги помощи владимирских специалистов подшефному Докучаевску.
МЧС изнутри
Спасали студентов и своих коллег. Масштабные учения МЧС во Владимирском областном музыкальном колледже.
Школьные вести
И школьные вести из Кольчугино. Как учитель ОБЖ организовал со своими учениками собственную телестудию?