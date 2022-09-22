Второй этап онлайн-отбора пройдёт с 7 по 16 октября.

Во Владимирской области во второй этап конкурса «Народный участковый - 2022» пробились 17 полицейских. В регионе завершилась первая стадия отбора.Всего на конкурс заявились 44 человека. Победителей первого этапа выбирали посредством онлайн-голосования, в котором приняли участие более 12,5 тысяч человек. Активнее всех кликали жители Вязниковского, Петушинского, Ковровского районов, а также города Владимира.Наибольшее количество голосов набрали:Второй этап онлайн-отбора пройдёт с 7 по 16 октября.