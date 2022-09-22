Ленинским районным судом города Владимира вынесен приговор в отношении неоднократно судимого жителя...

Ленинским районным судом города Владимира вынесен приговор в отношении неоднократно судимого жителя Краснодарского края по статьям "Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину" и "Покушение на мошенничество".В августе 2020 года он содержался СИЗО-1 УФСИН России по Ставропольскому краю, откуда путём случайного набора цифр позвонил по мобильному жительнице Владимира. Он мастерски изображал чужие голоса. Злоумышленник выдал себя сначала за сына собеседницы, а затем за сотрудника полиции. Далее все шло по обычной схеме: заведомо ложные сведения о совершённом её сыном дорожно-транспортном происшествии, в котором пострадал человек. И обещание замять дело за 120 тыс рублей. В итоге, пострадавшая перевела мошеннику все, что имела - 49 тыс рублей. Также он пытался похитить денежные средства в сумме 240 тыс рублей ещё двух женщин, но не смог довести свой умысел до конца по не зависящим от него обстоятельствам.Вину в совершенных преступлениях мужчина признал, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в колонии строго режима. Приговор не вступил в законную силу.Фото https://www.pxfuel.com/