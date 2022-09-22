Во Владимире благодаря действиям судебных приставов работники местного завода вентиляционного...

Во Владимире благодаря действиям судебных приставов работники местного завода вентиляционного оборудования получили причитающуюся им зарплату. Об этом сообщили в пресс-службе приставов.Воздействовать на предприятие судебные приставы начали после того, как в отношении должника было возбуждено 78 исполнительных производств на общую сумму свыше 3 750 000 тысяч рублей. Однако руководство не торопилось в добровольном порядке оплачивать имеющуюся задолженность.Судебный пристав вынес постановления об обращении взыскания на денежные средства завода, находящиеся в банке и о взыскании исполнительского сбора.После принятия принудительных мер, руководство завода перечислило на депозитный счет отдела судебных приставов денежные средства, необходимые для погашения задолженности в полном объеме. Заработная плата направлена работникам, сводное исполнительное производство окончено фактическим исполнением.Фото https://www.pxfuel.com/