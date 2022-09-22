А в завершение выпуска кадры из Владимира. В небольшом водоеме на выезде из Владимира поселился...

А в завершение выпуска кадры из Владимира. В небольшом водоеме на выезде из Владимира поселился необычный для наших краев гость - лебедь-шипун.Получил он свое имя из-за шипения, которое издает, чувствуя опасность. В результате истребления на протяжении девятнадцатого и двадцатого веков (тогда охотились за перьями для шляпок), лебедь стал почетным обитателем Красной книги. В Дании птица стала национальным символом, а в Великобритании все особи принадлежат королевской семье. Их очень берегут. Напомним, птиц ни в коем случае нельзя кормить хлебом. Если вы хотите помочь пернатым, можно насыпать им зерна или угостить свежими овощами.