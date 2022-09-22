Судебные приставы заставили работодателя выплатить все деньги.

Во Владимире завод вентиляционного оборудования задолжал 78 работникам 3,7 млн рублей по зарплате. Судебные приставы заставили работодателя выплатить все деньги.Получив уведомление о необходимости погасить долг, компания не торопилась перечислять сотрудникам жалованье. Сотрудник ФССП вынес постановление о взыскании средств со счетов предприятия.После принятия принудительных мер руководство организации оплатило необходимую сумму. Люди получили зарплату. Исполнительное производство прекращено.