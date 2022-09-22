21 сентября из-за неисправности печного оборудования в частном жилом доме в поселке Красная...

21 сентября из-за неисправности печного оборудования в частном жилом доме в поселке Красная Горбатка произошёл пожар и погибла 59-летняя женщина.Пожар был ликвидирован на площади 48 кв.м. К ликвидации привлекались 14 человек личного состава и 5 единиц техники.Сотрудники МЧС напоминают, что в осенний период повышаются риски возникновения пожаров по причине неправильной эксплуатации отопительных и обогревательных приборов.Фото пресс-службы МЧС по Владимирской области