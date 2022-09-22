Военкоматы рассказали о проведении частичной мобилизации.

Военкоматы Владимирской области рассказали о проведении частичной мобилизации. В регионе уже началась отправка резервистов в части.В районных военных комиссариатах сообщают, что составляются списки тех, кто в первую очередь будет призван для участия в спецоперации. Ведётся плановая работа. В ведомства регулярно поступают новые вводные. Уточняется информация о план-задании по количеству резервистов, которых необходимо мобилизовать, а также требующиеся военно-учётные специальности.Так, призыву подлежат рядовые и сержанты — до 35 лет, младшие офицеры — до 50 лет, старшие — до 55 лет.Очерёдности призыва пребывающих в запасе не установлено. Но приоритет отдаётся гражданам, имеющим подходящие военно-учетные специальности и с боевым опытом. Мобилизованные будут получать оклады в учётом воинского звания, должности и надбавок.По данным Минобороны, в военкоматы самостоятельно за первые сутки прибыли 10 тысяч россиян.Так, активно ведётся набор рекрутов в Камешковском, Собинском, Гусь-Хрустальном и Ковровском районах. Десятки жителей прибыли сегодня к зданиям военкоматов. Проходят первые сборы людей, которых отправляют в части. Родные и близкие провожают владимирцев, желая им скорейшего возвращения домой.«Власти помогают военному комиссариату в организации призыва, в том числе обеспечением транспортом для доставки призывников к месту службы и прохождения медосмотра. Владимирцам будут обеспечены все социальные гарантии наравне с военнослужащими. Мы на связи с нашими оборонными предприятиями и готовы оказать им содействие по наращиванию мощностей, увеличению выпуска вооружений и военной техники», - подчеркнул губернатор, комментируя начало мобилизации.Напомним, что всего по стране планируется призвать около 300 тысяч человек.