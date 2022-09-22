Министерство здравоохранения России согласовало расширенную программу модернизации первичного звена...

Министерство здравоохранения России согласовало расширенную программу модернизации первичного звена Владимирской области. Уже в этом году в регионе будут построены новые фельдшерско-акушерские пункты и амбулатории, начнется капитальный ремонт в нескольких поликлиниках.В Меленковском районе построят ФАПы в деревнях Адино и Кулаки, начнутся работы в Камешковском районе, отремонтируют ФАПы в Муромском и Юрьев-Польском районах. На станции Мстера Вязниковского района и в деревне Сергеиха Камешковского района установят быстровозводимые модульные конструкции. Так же расширен перечень закупок медицинского оборудования для ФАПов, амбулаторий и поликлиник. Медучреждения региона получат 233 единицы медтехники- это аппараты УЗИ, ИВЛ, рентген-оборудование.