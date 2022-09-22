Во Владимирской области, в Собинском районе, появилась новая порода коров - Джерсейская. Родина...

Во Владимирской области, в Собинском районе, появилась новая порода коров - Джерсейская. Родина этих животных - далекая Англия. Слово Максиму Калашникову.Максим Калашников, корреспондент:- Иметь животных, которые будут приносить хорошую прибыль и не требовать при этом особого ухода и содержания, мечта любого фермера. Эти качества есть у Джерсейской породы. Затраты на их кормление невысокие, а молоко этих коров отличается высокой жирностью.Таких буренок в хозяйстве сейчас 92. И здесь уже убедились в экономической выгоде от их содержания.Иван Крылов, директор ООО "Бабаево":- Конверсия корма практически до 30% у Джерсейской породы ниже, чем, к примеру, у Голштино-фризской. На литр молока, если Джерсейская порода 0,7-0,8 кормовых единиц. То у Голштино-фризской - не менее одной кормовой единицы.Племенные коровы отличаются невысоким ростом и спокойным характером. Порода была выведена в Англии, на острове Джерси, в восемнадцатом веке. В Россию этих коров завезли в конце девятнадцатого, но широкого распространения порода не получила. Сегодня, наоборот, популяция растет.Иван Крылов, директор ООО "Бабаево":- Исторически молоко Джерсейской породы всегда шло на изготовление премиальных видов молочной продукции.- Привозят нам свежее молочко. Проверяем на жир, на плотность, на все показатели.Жирность молока от этих коров достигает семи процентов. Оно считается одним из лучших в молочном животноводстве. Из него изготавливают качественное масло, сыры, творог и сметану.Ольга Крылова, технолог ООО "Бабаево":- На вкус очень приятное молоко. Такое бархатистое, обволакивает. Оно такое сладкое. Оно желтоватое, его даже визуально можно отличить.Во Владимирской области разведением племенных пород крупного рогатого скота занимаются 24 предприятия. У них порядка тридцати тысяч животных.Константин Демидов, директор департамента сельского хозяйства Владимирской области:- Сейчас надои составляют примерно 25 литров на одну голову в сутки. Это серьезный показатель. И с этим показателем мы по этому году планируем выйти уже на продуктивность, в среднем по региону, 9 тыс. килограмм молока от одной коровы в год.Джерсейская корова дает в год в среднем 6 тысяч литров молока. Меньше, чем Голштино-фризская, но из-за качества продукта и умеренного аппетита в Бабаево планируют увеличить поголовье этой породы.Максим Калашников, Илья Хлудов. “Вести-Владимир”