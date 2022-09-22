На протяжении пяти дней о местонахождении мужчины ничего неизвестно.

Во Владимирской области с 17 сентября разыскивают пропавшего Дмитрия Павинича. Об этом рассказали добровольцы из поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».Дмитрий Петрович является уроженцем Петушков. На протяжении пяти дней о местонахождении 53-летнего мужчины ничего неизвестно.Его рост - 180 см, плотного телосложения, волосы тёмно-русые с сединой, глаза карие. Носит бороду и усы.Всех, кто обладает какой-либо информацией о его судьбе, просьба звонить по номерам, указанным в ориентировке.