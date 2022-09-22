Владимирская транспортная прокуратура сообщила о происшествии на станции Нерудная Горьковской...

Владимирская транспортная прокуратура сообщила о происшествии на станции Нерудная Горьковской железной дороги в Судогодском районе.По предварительным данным 20 сентября 2022 года, около 22 часов 00 минут, при выполнении маневровых работ на путях необщего пользования, эксплуатируемых ООО «Граффит», при подаче под разгрузку вагонов со щебнем произошел сход четырех вагонов, сообщила пресс-служба ведомства.В результате происшествия опрокидывания вагонов не произошло, пострадавших нет. Задержек в движении поездов не допущено. Обстоятельства происшествия устанавливаются.На место происшествия выезжал помощник Владимирского транспортного прокурора.Транспортная прокуратура проверит обстоятельства происшествия, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.Фото https://www.pxfuel.com/