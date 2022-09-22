21 сентября президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию, которой подлежит около 300 тысяч человек. Во Владимирской области создана региональная призывная комиссия

21 сентября президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию, которой подлежит около 300 тысяч человек. Во Владимирской области создана региональная призывная комиссия по мобилизации. По информации областной администрации, ее возглавил губернатора Александр Авдеев. Вместе с ним в комиссию вошли военком Владимирской области Юрий Гусаров, представители правоохранительных и других государственных органов области. «Владимирская область