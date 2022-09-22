На территории Владимирской области за прошедшие сутки 22 сентября 2022 года лабораторно...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 22 сентября 2022 года лабораторно подтверждено 526 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:
170 сл. во Владимире,
28 сл. в Муромском районе,
71 сл. в Ковровском районе,
13 сл. в Петушинском районе,
35 сл. в Кольчугинском районе,
19 сл. в Александровском районе,
14 сл. в Юрьев-Польском районе,
63 сл. в Гусь-Хрустальном районе,
5 сл. в Судогодском районе,
11 сл. в Собинском районе,
11 сл. в Радужном,
29 сл. в Киржачском районе,
12 сл. в Камешковском районе,
4 сл. в Меленковском районе,
25 сл. в Вязниковском районе,
14 сл. в Суздальском районе,
2 сл. в Селивановском районе.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 166172 случая заболевания.