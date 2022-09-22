На территории Владимирской области за прошедшие сутки 22 сентября 2022 года лабораторно...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 22 сентября 2022 года лабораторно подтверждено 526 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:170 сл. во Владимире,28 сл. в Муромском районе,71 сл. в Ковровском районе,13 сл. в Петушинском районе,35 сл. в Кольчугинском районе,19 сл. в Александровском районе,14 сл. в Юрьев-Польском районе,63 сл. в Гусь-Хрустальном районе,5 сл. в Судогодском районе,11 сл. в Собинском районе,11 сл. в Радужном,29 сл. в Киржачском районе,12 сл. в Камешковском районе,4 сл. в Меленковском районе,25 сл. в Вязниковском районе,14 сл. в Суздальском районе,2 сл. в Селивановском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 166172 случая заболевания.