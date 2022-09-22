По всем интересующим вопросам проведения акции можно обращаться по телефону: 8(4922)77-74-25.
Для каждого человека и для всего общества экология играет важную роль. Экологическое просвещение населения Владимирской области осуществляется в целях формирования экологической культуры в обществе, воспитания бережного отношения к природе и рационального использования природных ресурсов, являясь одной из основополагающей задачей в работе как органов исполнительной власти региона, так и муниципальных образований.
Повышение экологической культуры граждан происходит за счет проведения массовых мероприятий экологической направленности: проведение семинаров, акций, конференций, конкурсов, участие в выставочной деятельности экологической направленности. Значительное внимание к вопросам экологии также уделено в общеобразовательных программах реализуемых учреждениях начального, среднего и высшего образования Владимирской области. Среди дополнительных образовательных учреждений региона по данному профилю можно отметить МАУДО «Патриарший сад г. Владимира», натуралистические отделы муниципальных Центров внешкольной работы.
В последние годы одним из важных направлений экологического просвещения является обучение молодого поколения и популяризация раздельного сбора отходов. Параллельно с данной работой Департаментом природопользования Владимирской области реализуется программа субсидирования затрат региональным операторам по обращению с ТКО на приобретение контейнеров для раздельного сбора.
Не маловажную работу в данном направлении проводят общественники и волонтеры региона, организуя открытые уроки в школах. В частности, наиболее активно данное направление экологического просвещения развито в Муромском районе, Ковровском районе и в г. Киржач.
В свою очередь, подведомственным учреждением ГБУ ВО «Экорегион» при поддержке компанией «Дюрасел Раша» создается сеть пунктов приема отработанных батареек в школах Владимирской области включающая на текущий момент более 50 образовательных учреждений.
В общей сложности меньше чем за год проведения акции сотрудники ГБУ ВО «Экорегион» передали на утилизацию более 2-х тонн отслуживших свое батареек.
В связи с не иссякающим интересом жителей, а в особенности школьников, ГБУ ВО «Экорегион» заключили соглашение с компанией ООО «НЭК» о постоянном сотрудничестве в части переработки батареек собираемых на территории Владимирской области. С этого года природоохранная акция по сбору и утилизации батареек стала ежегодной и вновь запускается с 14 сентября. О том как стать участником акции, сообщается на официальных источниках ГБУ ВО «Экорегион» (https://ecoreg33.ru/, По всем интересующим вопросам проведения акции можно обращаться по телефону: 8(4922)77-74-25 или по адресу: г. Владимир, ул. Луначарского д. 3, офис 305-к.