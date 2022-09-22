По всем интересующим вопросам проведения акции можно обращаться по телефону: 8(4922)77-74-25.

Для каждого человека и для всего общества экология играет важную роль. Экологическое просвещение населения Владимирской области осуществляется в целях формирования экологической культуры в обществе, воспитания бережного отношения к природе и рационального использования природных ресурсов, являясь одной из основополагающей задачей в работе как органов исполнительной власти региона, так и муниципальных образований.Повышение экологической культуры граждан происходит за счет проведения массовых мероприятий экологической направленности: проведение семинаров, акций, конференций, конкурсов, участие в выставочной деятельности экологической направленности. Значительное внимание к вопросам экологии также уделено в общеобразовательных программах реализуемых учреждениях начального, среднего и высшего образования Владимирской области. Среди дополнительных образовательных учреждений региона по данному профилю можно отметить МАУДО «Патриарший сад г. Владимира», натуралистические отделы муниципальных Центров внешкольной работы.В последние годы одним из важных направлений экологического просвещения является обучение молодого поколения и популяризация раздельного сбора отходов. Параллельно с данной работой Департаментом природопользования Владимирской области реализуется программа субсидирования затрат региональным операторам по обращению с ТКО на приобретение контейнеров для раздельного сбора.Не маловажную работу в данном направлении проводят общественники и волонтеры региона, организуя открытые уроки в школах. В частности, наиболее активно данное направление экологического просвещения развито в Муромском районе, Ковровском районе и в г. Киржач.В свою очередь, подведомственным учреждением ГБУ ВО «Экорегион» при поддержке компанией «Дюрасел Раша» создается сеть пунктов приема отработанных батареек в школах Владимирской области включающая на текущий момент более 50 образовательных учреждений.В общей сложности меньше чем за год проведения акции сотрудники ГБУ ВО «Экорегион» передали на утилизацию более 2-х тонн отслуживших свое батареек.В связи с не иссякающим интересом жителей, а в особенности школьников, ГБУ ВО «Экорегион» заключили соглашение с компанией ООО «НЭК» о постоянном сотрудничестве в части переработки батареек собираемых на территории Владимирской области. С этого года природоохранная акция по сбору и утилизации батареек стала ежегодной и вновь запускается с 14 сентября. О том как стать участником акции, сообщается на официальных источниках ГБУ ВО «Экорегион» (https://ecoreg33.ru/, По всем интересующим вопросам проведения акции можно обращаться по телефону: 8(4922)77-74-25 или по адресу: г. Владимир, ул. Луначарского д. 3, офис 305-к.