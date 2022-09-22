Пожарные потушили пламя на площади 48 квадратных метров

В Красной Горбатке из-за неисправной печки произошел пожар. Во время ЧП погибла пожилая женщина.Вечером 21 сентября в 20.44 поступило сообщение о возгорании в частном доме. На тушение огня прибыли 5 пожарных машин и 14 человек личного состава.«Наблюдалось открытое горение дома, существовала угроза перехода пожара на соседние строения. Пожарные потушили пламя на площади 48 квадратных метров. На пепелище обнаружена погибшая 59-летняя хозяйка дома», - пояснили в пресс-службе МЧС по Владимирской области.По версии дознавателей трагедия случилась из-за неисправности печного оборудования.