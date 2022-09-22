Очень важно, чтобы вещи были в чистом виде, без сильных повреждений и, разумеется, в рабочем состоянии.

Очень важно, чтобы вещи были в чистом виде, без сильных повреждений и, разумеется, в рабочем состоянии.Власти Москвыуделяют большое внимание братьям нашим меньшим. В городе регулярно проходятразличного рода экологические акции, направленные на помощь животным. Одна изних – "Зеленая суббота".Ежемесячнаяакция проходит с целью обмена вещами между гражданами. Тема мероприятия внаступающую субботу, 24 сентября, – домашние животные. Москвичи смогутподелиться предметами, необходимыми для питомцев.Акция стартуетв 11:00 на территории арт-квартала "Хохловка" по адресу Хохловскийпереулок, 7–9 (строение №2, вход № 3). Об этом сообщает пресс-служба комплексагородского хозяйства Москвы на своем телеграмм-канале."В этотраз горожане будут обмениваться аксессуарами для домашних питомцев, смогутсделать пожертвование в благотворительный фонд «Собаки, которые любят» ипередать необходимые товары в приюты для животных", – говорится всообщении ведомства.Итак, желающиепринять участие в акции "Зеленая суббота" могут принести с собоймиски, игрушки, шлейки, ошейники, поводки, одежду, лежанки, домики, переноски,поилки, а также клетки для птиц и грызунов.Кроме того,организаторы просят приносить запечатанный корм для животных с указанным срокомгодности. Не лишними будут и наполнители, пеленки, бытовая химия для ухода заживотными, а также средства от паразитов.Очень важно,чтобы вещи были в чистом виде, без сильных повреждений и, разумеется, в рабочемсостоянии. Принять участие в акции для питомцев можно до 15:00. Кстати, акцияпо обмену ненужными вещами проводится с апреля 2022 года. За это время москвичиуже успели обменяться электронной техникой, одеждой и обувью, книгами,настольными играми, школьными принадлежностями.Ранее"" сообщали, что в Москве начинается новый сезон акции"Музыка в метро". В рамках проекта столичная подземка станет дляначинающих музыкантов площадкой, на которой можно заявить о себе ипродемонстрировать таланты широкой публике.Артисты,желающие выступить в подземке, могут отправлять анкеты с 20 сентября до 20октября. Экспертам предстоит провести отбор участников. Музыканты пройдутоткрытое прослушивание, победители которого получат аккредитацию сроком на одингод. Она позволит не только выступать на станциях метро Москвы, но исамостоятельно выбирать удобное время и площадку.