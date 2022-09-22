Наш земляк - житель Вязников Максим Ануфриев - свое право на лечение отстоял в суде....

Наш земляк - житель Вязников Максим Ануфриев - свое право на лечение отстоял в суде. Видеокомментарий по поводу решения суда Максим Ануфриев направил в нашу редакцию.Максим Ануфриев, житель г. Вязники:- Длительная судебная тяжба относительно моего лечения "Спинразой", наконец-то, завершилась. Финальное заседание суда закончилось моей безоговорочной победой. Иначе и быть не могло. В России здоровье человека ставится превыше всего.Напомним, Максим Ануфриев прикован к инвалидному креслу. У него редкий и очень тяжелый диагноз - спинальная мышечная атрофия. Он не может обойтись без помощи родных, однако уже несколько лет ведет свой мотивационный блог. Молодой человек должен пожизненно получать и принимать препарат, который поможет частично восстановить мышечную активность. Но долгое время лекарство Максим Ануфриев получить не мог. После иска к облздраву и положительного решения Октябрьского районного суда города Владимира Максим надеется, что терапия "Спинразой" все-таки начнется.