СледКом по Владимирской области завершил расследование уголовного дела в отношении 64-летнего жителя Юрьев-Польского, обвиняемого в убийстве друга дочери. По версии следствия, вечером 6 июля

СледКом по Владимирской области завершил расследование уголовного дела в отношении 64-летнего жителя Юрьев-Польского, обвиняемого в убийстве друга дочери. По версии следствия, вечером 6 июля мужчина в ходе конфликта трижды ударил ножом парня. От ударов потерпевший в тот же день умер в больнице. Задержанный отец полностью признал свою вину. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Юрьев-Польский