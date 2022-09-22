В регионе сформирован достаточный запас вакцины.

Жителям Владимирской области предлагают привиться от гриппа, коронавируса и пневмококка. Департамент здравоохранения провёл пресс-конференцию на тему роста заболеваемости вирусными инфекциями.За неделю к медикам обратились более 14 тысяч жителей с признаками респираторных болезней, из них более 6,5 тысяч детей.«В большинстве случаев возбудителем выступают риновирусы. Случаев гриппа пока не выявлено», – подчеркнула главный внештатный эпидемиолог депздрава Наталья Широбокова.Она добавила, что в регионе в достаточном количестве есть вакцина от гриппа, ковида и пневмококка.Главный внештатный пульмонолог Игорь Петряков напомнил, что пневмококк – это самая распространённая причина бактериальных инфекционных заболеваний, особенно в детском возрасте.«Препарат «Превенар-13» способен защитить население от 13 подвидов пневмококка. Взрослому человеку достаточно однократно привиться, чтобы на всю жизнь получить иммунитет», - добавил медик.В регионе также сформирован запас вакцины от гриппа - 356 тысяч доз. В резерве 27 тысяч доз «Спутника V».Полный список пунктов вакцинации доступен по .