Суздальская межрайонная прокуратура требует устранить нарушения, допущенные при строительстве...

Суздальская межрайонная прокуратура требует устранить нарушения, допущенные при строительстве модульного фельдшерско-акушерского пункта в селе Суходол. Подробности в нашем репортаже.Жители села Суходол Суздальского района добивались права на качественное медобслуживание более 5 лет. Все это время люди лечились где придется.Ольга Колосова, староста с. Суходол:- Периодически мне нужны уколы в вену, если внутримышечно мне может кто-то сделать, то внутривенно уже не может, приходится ездить в город за каждым уколом, просто-напросто делать платно.Новый ФАП должен был стать для Ольги Колосовой и других жителей села настоящим спасением. Контракт на его поставку и монтаж между Суздальской райбольницей и фирмой-подрядчиком "НАНО-СИСТЕМЫ" был заключен в конце июня текущего года, цена составила около 5 миллионов рублей. Но даже половины этих денег здесь не видно, говорит местный активист Сергей Рябов: отсутствуют коммуникации, подъездная дорога и электричество.Сергей Рябов, житель с. Суходол:- Должны были быть в этом году с ФАПом, но уже октябрь месяц на носу, и мы остаемся опять без медучреждения, которое жизненно необходимо на селе, и без медика.Прокуратура установила, что построенное сооружение не соответствует условиям контракта. ФАП состоит всего из 4 блок-модулей, тогда как согласно техзаданию их должно быть 6. Кроме того, выявлены и другие значительные нарушения.Татьяна Логинова, старший помощник прокурора Владимирской области:- Сами блок-модули имеют дефекты, помимо этого фундамент, который был оборудован под ФАП, исключает возможность его оперативного демонтажа и переноса в другое место, что тоже было контрактом предусмотрено. И последнее, что было выявлено: толщина профлиста на крыше также не соответствует требованиям контракта.По итогам проверки внесено представление руководителю подрядной организации. Устранение всех нарушений и выполнение условий контракта теперь на контроле Суздальской межрайонной прокуратуры.Александр Сыпченко, Егор Герасимов. “Вести-Владимир”