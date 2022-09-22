Жизнь молодого человека удалось спасти. Решается вопрос об аресте подозреваемой.

Жительница Струнино пыталась зарезать сожителя. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказала официальный представитель СУ СК по Владимирской области Мария Серова.По версии следствия, вечером 20 сентября во время пьянки между обвиняемой и её гражданским мужем на почве ревности произошел конфликт. Ссора переросла в драку. Женщина схватилась на нож и нанесла благоверному несколько ударов ножом по телу.Опомнившись, она вызвала скорую помощь и полицию. Жизнь молодого человека удалось спасти. Решается вопрос об аресте подозреваемой.