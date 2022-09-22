38-летняя жительница г. Александров признана виновной в подделке и сбыте официального...

38-летняя жительница г. Александров признана виновной в подделке и сбыте официального документа.Оказалось, что не позднее 30 марта 2022 г. женщина, приобретя пустые бланки уведомлений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, внесла в них несоответствующие действительности сведения и передала третьим лицам для последующего использования, тем самым создала видимость их законного пребывания на территории РФ.Подсудимая вину в совершении преступления признала, раскаялась.Ей было назначено наказание полгода условно. Приговор в законную силу не вступил, сообщила пресс-служба Александровского городского суда.Фото: Pexels.ru