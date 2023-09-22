Во Владимире появится новое игровое пространство.
Об этом информирует администрация города...
Во Владимире появится новое игровое пространство.
Об этом информирует администрация города Владимира.
В областном центре приступили к благоустройству общественной территории, расположенной на пересечении улицы Сперанского и Нижней Дубровы.
Уточняется, что работы выполняет ООО «Агуна» (Владимир). И стоимость проекта по итогам торгов составляет 8,3 млн. руб.
На официальном сайте городской администрации сообщается:
«Здесь появятся пешеходные связи с плиточным покрытием, скамейки, урны, объемные фигуры, будет установлено наружное освещение».
На детской площадке с покрытием из плиток на основе резиновой крошки установят качели, горки, качалки-балансиры и канат.
Согласно условиям контракта, работы должны быть завершены уже к концу ноября 2023 года.
Фото: https://vladimir-city.ru/news/main/1149559/