Во Владимире появится новое игровое пространство. Об этом информирует администрация города...

Во Владимире появится новое игровое пространство.Об этом информирует администрация города Владимира.В областном центре приступили к благоустройству общественной территории, расположенной на пересечении улицы Сперанского и Нижней Дубровы.Уточняется, что работы выполняет ООО «Агуна» (Владимир). И стоимость проекта по итогам торгов составляет 8,3 млн. руб.На официальном сайте городской администрации сообщается:«Здесь появятся пешеходные связи с плиточным покрытием, скамейки, урны, объемные фигуры, будет установлено наружное освещение».На детской площадке с покрытием из плиток на основе резиновой крошки установят качели, горки, качалки-балансиры и канат.Согласно условиям контракта, работы должны быть завершены уже к концу ноября 2023 года.Фото: https://vladimir-city.ru/news/main/1149559/