Администрация города Собинки лишь после вмешательства прокуратуры оплатила 11 млн рублей долга...

Администрация города Собинки лишь после вмешательства прокуратуры оплатила 11 млн рублей долга предпринимателям за ремонт дорог.Стало известно, что ещё 10 марта текущего года администрацией города Собинки были заключены 2 муниципальных контракта с ООО «МСК-строй» на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог (общего пользования местного значения).24 июля работы органом местного самоуправления были приняты, однако оплата в срок не поступила.Общая задолженность перед предпринимателями на момент проверки превысила 11 млн рублей, сообщают в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.По факту выявленных нарушений в адрес главы администрации муниципального образования было внесено представление.И в результате задолженность перед подрядной организацией всё же была погашена.Кроме того, как уточняет прокуратура, в отношении ответственного должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст.7.32.5 КоАП РФ («нарушение должностным лицом заказчика срока оплаты услуг при осуществлении закупок...»)Фото: pxfuel.com